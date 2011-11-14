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//Культура

Работа Модильяни в ГМИИ "Портрет Маревны" - подлинная

14 ноября 2011, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Портрет Маревны кисти Амедео Модильяни, представленный в Москве на выставке «Парижская школа», не является подделкой. Об этом заявил директор Института Модильяни в Риме Кристиан Паризо.

Ранее издание The Artnewspaper со ссылкой на анонимного коллекционера 10 ноября сообщило, что экспонируемый в настоящее время в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина портрет Маревны (художницы Марии Воробьевой-Стебельской) не является подлинным. «У научного комитета Института Модильяни есть много официальных документов от семьи Марии Воробьевой-Стебельской, подтверждающих тот факт, что картина написана именно Модильяни», - цитирует Паризо РИА Новости.

ЕЛ

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