//Культура

14 ноября 2011, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Рождество, зима и Новый год – в этой атмосфере проходит традиционная «Эйфория». На сей раз она немного отличается от прежних: в программе собрано не столько артхаусное кино, сколько арт-мейнстрим, в том числе американский. Но сюжеты представленных фильмов, как всегда, увлекательны и исполнены фантазии.

Мечты и легенды – главные героини почти всех фильмов программы. Стать писательницей мечтает девушка из южноамериканского городка («Прислуга»). Герой «Экстрамена» представляет себя персонажем «Великого Гэтсби». «7 дней и ночей с Мэрилин» воспроизводит встречу двух легенд - Мэрилин Монро и Лоуренса Оливье в работе над фильмом «Принц и танцовщица». А «Заговорщица», поставленная Робертом Редфордом (он сам легенда мирового кино) – детектив об одном из самых несправедливых судебных процессов времен Авраама Линкольна.

Приходите в «Ролан» - мечтайте, сопереживайте, наслаждайтесь!





Фестиваль «ЗИМНЯЯ ЭЙФОРИЯ - 2011»

15 декабря 19.00 – Открытие программы

Прислуга/The Help, США, 2011, режиссер Тейт Тейлор

16 декабря 19.00 – Ева. Искусственный разум/Eva, Испания, 2011,

режиссер Мике Майло

17 декабря 19.00 – Экстрамен/The Extra man, США, 2010,

режиссеры Шерри Спрингер Берман, Роберт Пульчини

18 декабря 19.00 — 7 дней и ночей с Мэрилин/ My week mith Marilyn, Великобритания, 2011, режиссер Сайман Кертис

19 декабря 19.00 – Закрытие программы

Заговорщица/The Conspirator, США, 2010, режиссер Роберт Редфорд

Информационные партнеры фестиваля газета:

КоммерсантЪ, радио СИТИ FM

Организаторы программы: Плахов & Сыч, Армен Бадалян

Координатор программы Рачицкий Дмитрий (495)974-79-82, e-mail: sych64@mail.ru