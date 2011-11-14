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Фестиваль «Зимняя Эйфория - 2011»
14 ноября 2011, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Рождество, зима и Новый год – в этой атмосфере проходит традиционная «Эйфория». На сей раз она немного отличается от прежних: в программе собрано не столько артхаусное кино, сколько арт-мейнстрим, в том числе американский. Но сюжеты представленных фильмов, как всегда, увлекательны и исполнены фантазии.
Мечты и легенды – главные героини почти всех фильмов программы. Стать писательницей мечтает девушка из южноамериканского городка («Прислуга»). Герой «Экстрамена» представляет себя персонажем «Великого Гэтсби». «7 дней и ночей с Мэрилин» воспроизводит встречу двух легенд - Мэрилин Монро и Лоуренса Оливье в работе над фильмом «Принц и танцовщица». А «Заговорщица», поставленная Робертом Редфордом (он сам легенда мирового кино) – детектив об одном из самых несправедливых судебных процессов времен Авраама Линкольна.
Приходите в «Ролан» - мечтайте, сопереживайте, наслаждайтесь!
Фестиваль «ЗИМНЯЯ ЭЙФОРИЯ - 2011»
15 декабря 19.00 – Открытие программы
Прислуга/The Help, США, 2011, режиссер Тейт Тейлор
16 декабря 19.00 – Ева. Искусственный разум/Eva, Испания, 2011,
режиссер Мике Майло
17 декабря 19.00 – Экстрамен/The Extra man, США, 2010,
режиссеры Шерри Спрингер Берман, Роберт Пульчини
18 декабря 19.00 — 7 дней и ночей с Мэрилин/ My week mith Marilyn, Великобритания, 2011, режиссер Сайман Кертис
19 декабря 19.00 – Закрытие программы
Заговорщица/The Conspirator, США, 2010, режиссер Роберт Редфорд
Информационные партнеры фестиваля газета:
КоммерсантЪ, радио СИТИ FM
Организаторы программы: Плахов & Сыч, Армен Бадалян
Координатор программы Рачицкий Дмитрий (495)974-79-82, e-mail: sych64@mail.ru