Большой готов сделать все, чтобы Васильев и Осипова остались в театре

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14 ноября 2011, 15:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Руководство Большого театра готово сделать все, чтобы премьер Иван Васильев и прима-балерина Наталья Осипова остались в театре. Заявления ведущих артистов Ивана Васильева и Натальи Осиповой об уходе не будут подписаны в течение двух недель.

Художественный руководитель труппы Большого театра Сергей Филин заявил, что попытается их уговорить остаться.

Гендиректор Большого Анатолий Иксанов подтвердил, что артисты в минувшие выходные подали заявления. Иксанов напомнил, что согласно трудовому законодательству, у них есть две недели на раздумье. По его мнению, на Васильева и Осипову оказывает давление частный бизнес, продолжающий атаки на театр.

Как стало известно, генеральный директор Михайловского театра Владимир Кехман предложил артистам условия, несравнимые с условиями в Большом, в первую очередь - громадные зарплаты, передает Интерфакс. В Михайловском театре от комментария воздержались. Иван Васильев и Наталья Осипова также не комментируют свое увольнение.

Осипова и Васильев считаются одними из самых талантливых артистов балета на российской сцене.