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14 ноября 2011, 10:59 [«Аргументы Недели», Евгений Левищенко ]

До 25 ноября в Центре современной культуры "Гараж" проходит выставка "Бродович: от Дягилева до Harper`s Bazaar", приуроченная к 15-летию одного из старейших в мире журналов о моде в России. До сих пор работы законодателя стиля в сфере графического дизайна в полном объеме в России не выставлялись.

Алексея Бродовича называют "пионером графического дизайна", "тираном, сформировавшим облик современной рекламы и дизайна". Бродович в течение 24 лет (в период с 1934 по 1958 гг.) занимал пост арт-директора Harper`s Bazaar. Выходец из России, бежавший с родителями во Францию в 20-е годы, по признанию современников, не просто делал журнал - он менял мир. История "пионера дизайна" началась в пригороде Петербурга. Алексей Бродович родился в 1898 году в семье врачей, мать будущего гения увлекалась живописью и хотела, чтобы сын со временем поступил в Академию художеств. Алексей так никогда и не получил высшего образования - в 16 лет он убежал на фронт первой мировой, откуда был со скандалом возвращен. После поражения белых Бродович бежал в Париж, город, в котором в это время бурлил колоссальный культурный водоворот.

На хлеб Бродович зарабатывал, разукрашивая декорации для дягилевских сезонов. Кстати говоря, закулисные фотографии "Русских балетов", сделанные Бродовичем, называют классикой абстрактной фотографии. Отсутствие хорошей школы будущий арт-директор Bazaar компенсировал подражанием современным образцам. Юный Бродович брался за любую работу - роспись тканей, фарфора, стекла, оформление интерьеров. В Париже Бродович завел знакомства с Жаном Кокто, Дереном, Матиссом и Пикассо (которого он обошел в конкурсе на разработку плаката для благотворительного бала художников Bal Banal). Конкурс стал первым выступлением Бродовича в качестве независимого дизайнера.

С 1930 года в истории Алексея Бродовича появляется новая географическая единица - Соединенные Штаты Америки. В начале нового десятилетия Пенсильванская школа промышленного дизайна пригласила Бродовича в Филадельфию для организации отделения рекламного дизайна. Так непрофессионал создал первую профессиональную школу дизайна. В программе Design Laboratories значились такие дисциплины, как макетирование, дизайн, репортаж, журнальное оформление, упаковка и арт-директорство. Бродович растил тех, с кем впоследствии собирался работать. Через его Лаборатории прошли почти все крупнейшие американские фотографы и дизайнеры: Ирвинг Пенн, Ричард Аведон, Бэн Лэвидсон и Марвин Израэль. Самых талантливых Бродович нанимал к себе на службу. Сам Алексей Бродович оставался в тени, называя себя "открывалкой", откупоривающей воображение студентов.

В 1934 году Алексей Бродович занял пост арт-директора журнала Harper`s Bazaar. Тиран постоянно требовал нового, переняв знаменитое дягилевское "Etonnez moi!". Коллаж художественных направлений, неопределимый, но дающий немедленное ощущение свежести - вот кредо Бродовича. "Вчера - искушение. Сегодня - деятельность. Завтра - вызов", - говорил он. Многие отмечают, что Бродович дал своеобразную пощечину общественному вкусу, пригласив к работе над сугубо женским журналом Сальвадора Дали и Жана Кокто. Сюрреалисты работали на моду. Алексей Бродович очень любилд фотографию, которая практически полностью заменила в Bazaar иллюстрации. Рабочий день арт-директора начинался с отбора фотографий, которые его ассистенты распечатывали в самых разных форматах в огромном количестве. Бродович кадрировал и тасовал отпечатанное, проглотив во время ланча "парочку мартини без закуски". Бродович не особо считался с чужим мнением относительно редакционной политики - все статьи авторам заказывались только в размере двух журнальных страниц - так Бродовичу было удобнее всего компоновать номер. Во время войны оформление журнала изменилось - арт-директор сделал его лаконичным, оставляя большие белые поля. В конце сороковых годов страницы Harper`s Bazaar заполнили смутные образы - дань уважения эпохи американского увлечения абстрактным экспрессионизмом. Алексей Бродович заставлял фотографов делать размытые, нефокусные снимки.

В 1949-1950 годах Бродович издавал свой собственный журнал под названием "Portfolio". Вышло всего три номера, но каждый из них - на вес золота. Опубликованные в "Портфолио" материалы о Бодони, Стейнберге и Гэлдере стали хрестоматийными. На счету иммигранта из России есть и несколько книжных изданий: альбом фотографий Андре Кертеша "Day of Paris", альбом "дягилевских снимков" "Ballet". В 1959 году Бродович оформил альбом Ричарда Аведона "Observations" с литературными комментариями Трумэна Капоте (писатель переписывал тексты таким образом, чтобы каждый абзац начинался с нужной дизайнеру буквы).

В 1958 году Алексей Бродович покинул Bazaar и попал в психиатрическую лечебницу. Его лечили от депрессии - последствия алкоголизма. Скрытой камерой Бродович фотографировал других пациентов. Спустя шесть лет Бродович вернулся во Францию. До самой своей смерти гений дизайна не возвращался к работе - скончался Бродович в 1971 году.