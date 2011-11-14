Мечты сбываются на фестивале одноминутных фильмов (ФОТО)

//Культура

14 ноября 2011, 09:57 [«Аргументы Недели», Полина Николаева ]

В «Центральном доме художника» прошел фестиваль одноминутных фильмов. Принять участие и прислать свою работу мог каждый желающий; единственное условие – хронометраж 60 секунд. Отличительная особенность этого фестиваля в том, что фильмы-номинанты зрители смотрели на экранах, установленных в общественном транспорте. Можно представить, какая широкая у них аудитория!

«Всю жизнь мечтал выйти на сцену и сказать какую-нибудь речь!» - признался Денис Сычев, поднимаясь на сцену, чтобы получить приз в номинации «Анимационное кино». Растроганные зрители аплодировали, а чья-то бабушка украдкой утирала слезы – ведь так приятно видеть, когда мечта сбывается!

А начиналось все гораздо раньше, когда в полутемном, освещенном софитами зале набралась большая толпа, сосредоточенная, в основном, у столов с закусками. Спонсоры потчевали разволновавшихся номинантов и гостей прекрасным кофе и бутербродами одного известного американского ресторана быстрого питания.Мероприятие было обставлено с претензией, что и понятно, фестивалю, проходящему впервые, нужно было заявить о себе. Церемонию награждения проводили солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев под ручку с очаровательной барышней. Ждали Чулпан Хаматову, но она не явилась.Кроме традиционных номинаций «Игрового», «Документального», «Анимационного кино», на фестивале награждали лучшую «Видеоинсталляцию» и «Рекламу». Причем, выбор победителя в последней номинации сделали присутствующие в зале гости и участники фестиваля – во время небольшой паузы, заполненной лирически-комическим выступлением Алексея Кортнева, они посылали SMS за фильм одного из четырех режиссеров.Самым маленьким, критическим и наименее сентиментальным режиссером оказалась десятилетняя Рита Карелина. В соавторстве с мамой и шестью одноклассниками девочка сняла мультфильм «Рыболов». Она получила приз в специальной номинации «Режиссер до 16-и лет». Мультфильм снимали в детской студии анимационного кино "Мультяндия". Создавали фильм: Варданян Ева, Бородулин Антон, Гентер Вика, Иванова Настя, Кружалина Маша, Карелина Рита, Шведова Алиса, Жукова Катя.И все же героем вечера стал Сергей Кутергин, герой фильма Артёма Скляра «КВН без комплексов», победителя в номинации «Документальное кино». Сергей – КВН-щик, но родился с диагнозом ДЦП. Всеобщее восхищение вызвала сила воли, отношение к жизни этого человека. Режиссер другого фильма-победителя «Мечтай и не сдавайся», обладателя «Приза зрительских симпатий», подарил Сергею символический мяч для футбека, который сам получил за победу в аналогичном чемпионате. Зрители вновь восторженно аплодировали, а чья-то бабушка продолжала вытирать слезы.







