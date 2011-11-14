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Мечты сбываются на фестивале одноминутных фильмов (ФОТО)
14 ноября 2011, 09:57 [«Аргументы Недели», Полина Николаева ]
В «Центральном доме художника» прошел фестиваль одноминутных фильмов. Принять участие и прислать свою работу мог каждый желающий; единственное условие – хронометраж 60 секунд. Отличительная особенность этого фестиваля в том, что фильмы-номинанты зрители смотрели на экранах, установленных в общественном транспорте. Можно представить, какая широкая у них аудитория!
А начиналось все гораздо раньше, когда в полутемном, освещенном софитами зале набралась большая толпа, сосредоточенная, в основном, у столов с закусками. Спонсоры потчевали разволновавшихся номинантов и гостей прекрасным кофе и бутербродами одного известного американского ресторана быстрого питания.
Мероприятие было обставлено с претензией, что и понятно, фестивалю, проходящему впервые, нужно было заявить о себе. Церемонию награждения проводили солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев под ручку с очаровательной барышней. Ждали Чулпан Хаматову, но она не явилась.
Кроме традиционных номинаций «Игрового», «Документального», «Анимационного кино», на фестивале награждали лучшую «Видеоинсталляцию» и «Рекламу». Причем, выбор победителя в последней номинации сделали присутствующие в зале гости и участники фестиваля – во время небольшой паузы, заполненной лирически-комическим выступлением Алексея Кортнева, они посылали SMS за фильм одного из четырех режиссеров.
Самым маленьким, критическим и наименее сентиментальным режиссером оказалась десятилетняя Рита Карелина. В соавторстве с мамой и шестью одноклассниками девочка сняла мультфильм «Рыболов». Она получила приз в специальной номинации «Режиссер до 16-и лет». Мультфильм снимали в детской студии анимационного кино "Мультяндия". Создавали фильм: Варданян Ева, Бородулин Антон, Гентер Вика, Иванова Настя, Кружалина Маша, Карелина Рита, Шведова Алиса, Жукова Катя.
И все же героем вечера стал Сергей Кутергин, герой фильма Артёма Скляра «КВН без комплексов», победителя в номинации «Документальное кино». Сергей – КВН-щик, но родился с диагнозом ДЦП. Всеобщее восхищение вызвала сила воли, отношение к жизни этого человека. Режиссер другого фильма-победителя «Мечтай и не сдавайся», обладателя «Приза зрительских симпатий», подарил Сергею символический мяч для футбека, который сам получил за победу в аналогичном чемпионате. Зрители вновь восторженно аплодировали, а чья-то бабушка продолжала вытирать слезы.