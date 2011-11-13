Медведев наградил ведущего КВН Маслякова орденом

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13 ноября 2011, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев наградил ведущего популярной телепередачи КВН Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" III cтепени.

В поздравительной телеграмме глава государства поздравил телеведущего со знаменательной датой – 50-летием со дня создания одной из самых ярких и интересных программ отечественного телевидения – КВН, передает пресс-служба Кремля. "Созданная группой талантливых авторов, она объединила одарённую молодёжь, обладающую чувством юмора, широким кругозором и умением неординарно мыслить. Неудивительно, что с каждым годом популярность передачи росла", - отметил Дмитрий Медведев.

По словам президента, сегодня КВН – это тысячи "весёлых и находчивых" студентов и выпускников вузов, а также их многочисленные поклонники из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.



Награда Александру Маслякову присуждена за большие заслуги в развитии отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность.