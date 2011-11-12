В честь Всемирного дня борьбы с диабетом Тадж-Махал подсветят голубым

Ряд исторических памятников Индии, в числе которых - знаменитый мавзолей Тадж-Махал, будут подсвечены голубым светом в воскресенье - в канун Всемирного дня борьбы с диабетом.

Министерство здравоохранения и различные общественные организации, занимающиеся борьбой с диабетом, убедили археологическое управление Индии разрешить украсить голубой подсветкой один из самых знаменитых национальных монументов - Тадж-Махал, сообщает в субботу сайт газеты Times of India.

Такой цвет выбран потому, что голубой круг считается международным символом дня борьбы с диабетом.Как отмечает СМИ, в Индии, население которой составляет 1,2 миллиарда, от этого заболевания страдают около 51 миллиона человек.

Археологическое управление Индии, которое отвечает за сохранность исторических памятников, впервые согласилась на подобную акцию в Тадж-Махале, сообщает РИА Новости. Индийские врачи полагают, что подсветка монумента привлечет внимание к проблеме диабета и к профилактике заболевания.

Кроме того, голубая подсветка в то же время будет более чем у десяти других памятников архитектуры в городах Индии, в том числе у Красного Форта и минарета Кутуб Минар в Нью-Дели.

Всемирный день борьбы с диабетом проводится ежегодно с 1991 года 14 ноября Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомленности о сахарном диабете и его осложнениях.