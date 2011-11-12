«Тост цыганскому таланту» Горана Бреговича

Горан Брегович, композитор, автор музыки ко многим фильмам, в том числе, к фильму «Турецкий гамбит» и фильмам Эмира Кустурицы, выступил в Москве с концертом и получил медаль имени Михаила Чехова.



Хотя Горан Брегович тот, кого называют «человеком публичным», и дает около ста концертов в год, его движения и мимика кажутся сконфуженными, когда он получает присужденную награду или принимает участие в мимолетной пресс-конференции. От этого очевидно, как раскрепощается композитор на сцене, играя свою музыку в компании оркестра. Вскоре после своего начала представление приобретает ранг разбитного мистического действа и вовлекает большинство зрителей в процесс.



Одновременно изысканная и неистовая, насыщенная цыганскими и балканскими мотивами, музыка Горана Бреговича полюбилась широкой публике по фильмам, в которых она звучала. Это многократно коронованная «Королева Марго» Патриса Шеро, небезызвестный российскому зрителю «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева и, конечно, фильмы Эмира Кустурицы.



В этом году талант композитора был отмечен медалью имени Михаила Чехова, которую присуждает Дом русского зарубежья. Ее лауреатами ежегодно становятся деятели в сфере кино и театра, среди них Марина Влади, Тонино Гуэрра, Николай Караченцов и др.



На небольшой пресс-конференции Горан Брегович говорил о традициях, на которые опирается в творчестве, именовал свою музыку «тостом цыганскому таланту». «Моя музыка консервативна и старомодна, но во всем мире находятся люди, которым она нравится.» - просто говорил он. Горан Брегович рассказывал также о своем новом альбоме, обе части которого «посвящены выпивке и пляскам». На вопрос журналиста, почему именно этому, композитор ответствовал: «Вы знаете, у нас нет других песен - только для выпивки и плясок».