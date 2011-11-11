Ведущим 84 церемонии «Оскар» станет актер Билли Кристал

Вести 84 церемонию вручения премий «Оскар» будет американский комедийный актер, мастер разговорного жанра Билли Кристал. Об этом 63-летний Кристал сообщил в личном блоге сервиса «Твиттер».



«Я буду вести вручение "Оскаров", так что в аптеке наконец-то перестанут спрашивать мое имя при выдаче лекарств по рецептам. Жду не дождусь шоу», — сообщил Кристал. Во время раздачи «золотых статуэток» актер блистал уже восемь раз. Отработкой выступлений и номеров Билли Кристал занимался по 4-5 месяцев перед каждой церемонией, передает Газета.Ru. Кристал известен ролями в фильмах «Когда Гарри встретил Салли», «Анализируй это». Также он озвучивал персонажей мультфильмов «Корпорация монстров» 2001 года и «Тачки» 2006 года.



