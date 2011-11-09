При Эрмитаже появится музей Карла Фаберже

В 2014 году в восточном крыле здания Главного штаба в Эрмитаже откроется музей Карла Фаберже. Дата открытия приурочена к 250-летию Эрмитажа, заявил директор музея Михаил Пиотровский.



В экспозицию помимо самих работ фирмы Фаберже войдут графические проекты ювелирных изделий из коллекции Эрмитажа. В настоящее время ведется разработка концепции будущего музея. Также время от времени для выставок будут привлекаться работы из частных коллекций. "Это будет экспозиция, посвященная работе легендарного русского ювелира и его современников. Однако также мы будем знакомить посетителей музея с достижениями современного ювелирного и камнерезного дела", - отметил Пиотровский, передает РИА Новости.