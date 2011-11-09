Московский фестиваль «GNESIN-JAZZ» стартует в декабре

С 9 по 11 декабря 2011 года в Москве, в концертном зале Российской Академии музыки им. Гнесиных, состоится I Международный джазовый фестиваль молодых исполнителей «GNESIN-JAZZ».

Это будет наиболее крупный фестиваль на всём постсоветском пространстве, целенаправленно посвящённый творчеству лучших молодых джазовых исполнителей – оркестров, ансамблей и солистов. Автором и художественным руководителем фестивального проекта является нар. арт. России, Председатель творческой секции джазовой музыки Союза композиторов, руководитель оркестрового класса РАМ им. Гнесиных А. О. Кролл. Учредитель фестиваля- Российская Академия музыки им. Гнесиных, при поддержке Министерства культуры РФ.

В обширной программе фестиваля планируется проведение 3-4 концертов, по итогам которых специальное жюри, состоящее из известных музыкантов и педагогов в области джазовой музыки, определит лучших исполнителей- лауреатов во всех номинациях: оркестр, ансамбль, солист, лучший инструменталист по каждому муз.инструменту представленному на фестивале, а также лучшие работы по композиции и аранжировке.

Звание лауреатов будут вручены на заключительном концерте победителей фестиваля. Завершится фестиваль «GNESIN-JAZZ» специальным концертом «Уникумы Гнесинки», в котором примут участие самые известные джазовые музыканты- выпускники и ведущие педагоги РАМ им. Гнесиных.

Принять участия в фестивале смогут все желающие, которые успеют прислать не позднее 20 ноября заявки и демо-записи по эл.адресу: gnesin-jazzfest@yandex.ru. Список участников, допущенных к выступлениям на фестивале, будет принят и опубликован Отборочной комиссией не позднее 25 ноября на сайте РАМ им. Гнесиных. Подробно об условиях участия можно познакомиться на сайте РАМ им. Гнесиных и на портале «Джаз.ру»