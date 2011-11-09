Вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи провел рабочую встречу с генеральным директором ОАО "Киностудии "Ленфильм" Владимиром Шайдаковым. По словам Шайдакова, положение киностудии планово-убыточное.

Но он предложил несколько вариантов решения проблемы. Василий Кичеджи подчеркнул, что город не останется равнодушным к судьбе "Ленфильма". Он отметил, что "Ленфильм" – это один из самых сильных брендов Санкт-Петербурга , и стоит задача – капитализировать этот бренд.

Вице-губернатор поручил гендиректору в кратчайшие сроки пересмотреть предложения по антикризисным мерам для того, чтобы правительство Санкт-Петербурга могло представить руководству страны окончательный план реорганизации "Ленфильма", сообщает ИА Росбалт.

Напомним, разговоры о приватизации "Ленфильма" с разной интенсивностью ведутся около трех лет. Известные кинорежиссеры Александр Сокуров и Алексей Герман обратились с открытым письмом в защиту "Ленфильма" к первым лицам государства.

Недавно премьер-министр РФ Владимир Путин встречался с Сокуровым и сказал: "Мне очень хочется сохранить студию. Это бренд, и это очень хороший бренд. Но ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд".