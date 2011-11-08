Ла Скала прописался в Большом театре

В рамках празднования перекрестного года Италия-Россия в Большом театре в России состоятся гастроли знаменитого итальянского театра Ла Скала, которые 12 ноября на исторической сцене откроет «Реквием» Джузеппе Верди. В декабре итальянцы представят московским зрителям два одноактных балета «Эксельсиор» и «Сон в летнюю ночь».

Одновременно со спектаклями в двух театрах пройдут обменные выставки, посвященные великой истории Большого и Ла Скала. В Москве 11 ноября в Императорском фойе Большого откроется выставка «Ла Скала. История театра в его лучших спектаклях: 1950-2011» .

На выставке будут представлены более 30 костюмов к 10 лучшим постановкам театра Ла Скала за последние 60 лет, а так же макеты декорации и фотографии спектаклей. Костюмы и декорации выполнены по эскизам таких мастеров как Николай Бенуа, Эзио Фриджерио, Франко Дзеффирелли и других. Среди экспонатов костюмы знаменитых певцов: Николая Гяурова, Миреллы Френи, Росси Лемени, Ширли Верретт, Гены Димитровой, Елены Образцовой.











История двух знаменитых театров имеет много общего: оба они были созданы в 1770-х годах и пережили масштабную реконструкцию и реставрацию в недавнем прошлом, многие артисты «Скалы» гастролировали в Москве, а солисты Большого с успехом выступали на итальянской сцене. Последние 40 лет Ла Скала и Большой поддерживают особо тесные отношения, являясь высокими образцами мирового музыкального искусства.









Открываемая в рамках года Италии-России выставка музея театра Ла Скалы в Большом театре – первый совместный проект музеев двух великих театров и продлится до 10 января 2012 года. К выставке издан каталог с большим количеством иллюстраций, по истории театра Ла Скала и о представленных на выставке спектаклях.