Cтас Намин празднует 60-летний юбилей (ВИДЕО)

Знаменитый рок-музыкант, создатель и бессменный лидер группы "Цветы" Стас Намин 8 ноября отмечает юбилей. Музыканту исполняется 60 лет. Стас Намин заболел рок-музыкой, впервые услышав The Beatles и The Rolling Stones.

Результатом этого увлечения стали две рок-группы, созданные Стасом Наминым: "Чародеи" и "Политбюро". В конце 60-х под впечатлением легендарного рок-фестиваля "Вудсток" музыкант организовал группу "Цветы", став автором большинства песен.

Более десяти лет Намин остается художественным руководителем и главным режиссером созданного им Московского театра музыки и драмы — первого в стране театра мюзиклов. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил Намина почетной грамотой "За большой вклад в культурную жизнь столицы". Настоящее имя певца — Анастас Микоян. Он внук знаменитого наркома Анастаса Микояна.