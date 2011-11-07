Третий Фестиваль японской современной культуры J-FEST пройдет 19-20 ноября в ЦДХ на Крымском валу. Праздник организован Посольством Японии в России и обществом "Россия-Япония" при поддержке Правительства города Москвы. Секретариат - продюсерский центр "Japan Art Rainbow". Фестиваль поддерживает группа российских и японских компаний.

J-FEST является своеобразным благодарственным жестом со стороны Японии в ответ на значительную помощь, которую Россия оказала в ликвидации последствий мартовского землетрясения в регионе Тохоку. Мотоюки Исдзэ, директор фестиваля, заведующий информационным отделом Посольства Японии в России: "Мы бы хотели показать, что сильная духом Япония, несмотря на ужасающие стихийные бедствия последних месяцев, жива и не собирается сдаваться".

В ЦДХ пройдет фотовыставка, посвященная трагедии 11 марта.

Два предыдущих фестиваля были, в основном, посвящены молодежным субкультурам. Однако в этом году рамки значительно расширены, и в ЦДХ будет представлена масштабная программа для людей всех возрастов, с самыми разными интересами и эстетическими предпочтениями. На J-FEST будут отражены такие стороны современной Японии как молодежная мода, аниме и манга, музыка, современный танец, поп-арт, национальная кухня и компьютерные технологии и игры.

В блоке FASHION запланированы показ одежды брендов токийского модного квартала Харадзюку (ALGONQUINS, CHANTILLY и PUTUMAYO), дефиле и конкурс "лолит" от Gothic&Lolita Festival, демонстрация искусства создания причесок и макияжа от японской люксовой сети салонов красоты Ash. Особый гость J-FEST - популярный уличный фотограф и блогер Рэи Сито, она прочитает лекцию на тему "Анатомия токийской моды". Сито-сан, которую считают иконой стиля квартала Харадзюку, ездит с камерой по миру в поисках случайных прохожих, выделяющихся из толпы благодаря своим экстравагантным или изысканным нарядам. Партнером fashion-блока J-FEST выступит бренд UNIQLO.

В рамках АНИМЕ-ПРОГРАММЫ запланированы долгожданные для поклонников анимационного жанра премьеры двух полнометражных фильмов: "Стальной алхимик" и "Хаятэ, боевой дворецкий". Кроме того, продюсер телеканала TBS Ёсихиса Накаяма представит сериал "K-ON!". Журналист и медиа-контент-продюсер Такамаса Сакураи прочитает лекцию о современных культурных трендах в Японии и мире.

Одним из самых красочных мероприятий фестиваля станет Первый Всероссийский конкурс косплея (costume play, "костюмированная игра").

Одновременно в ЦДХ пройдет Первый всероссийский конкурс фотокосплея, в котором примут участие также фотохудожники из стран СНГ. Темы их работ не ограничены узкими рамками костюмированной игры, они могут также затрагивать уличную моду, традиционную анимацию или японскую музыку.

Особую программу представит Киотский университет Сэйка. В списке мероприятий – мастер-классы по созданию комиксов, изготовлению популярной куклы MUNNY, компьютерные мастерские с говорящими названиями "Интерактивный дом с привидениями", "Виртуальное сумо", "Изменение лица" и многое другое.

Кроме того, на стене, превращенной в огромный экран, будет показан фильм "Россия-Япония-где-то", созданный учащимися Сэйка совместно со студентами ВГИКа. В нем с помощью видеокадров из России, Японии, сцен землетрясения 11 марта и футуристических образов из разных стран мира будет создан мир "где-то там нигде".

МУЗЫКАЛЬНЫЙ блок фестиваля крайне разнообразен. Это видеоконцерты женской идол-группы Morning musume, живые выступления известной телеведущей и певицы May J., Королевы квартала Акихабара Харуко Момои, а также популярного исполнителя J-POP - KAN. В вечернее и ночное время будут проходить клубные вечеринки с участием японских ди-джеев, в том числе ветерана клубной жизни unc TK. В рамках J-FEST проводится также финал конкурса школьных и студенческих групп Anime Bands Contest, организованный компанией Yamaha Music. В Ночной версии J-FEST состоится гала-концерт победителей конкурса с участием специального гостя.

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Удивлять поклонников ВИЗУАЛЬНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА будет десант японских архитекторов, фотографов и художников-новаторов. Харука Макита выставит 12 уникальных картин, на которых герои комиксов манга вживлены в обстановку традиционной японской гравюры. Известный архитектор Такаюки Судзуки прочитает лекцию о современных тенденциях в японском градостроительстве. Молодые художники из объединения UWN! обещают шокировать зрителей импровизацией с участием привидений. Художница Тиэ Хирано с помощью своего уникального арт-объекта напомнит посетителям ЦДХ, что все они являются частью необъятного Космоса. И это далеко не полный список готовящихся работ.

Особая, изысканная, программа приготовлена для полуночников, тех, кто посетит НОЧНУЮ ВЕРСИЮ J-FEST. Кроме показа лучших роликов от Japan Media Art Festival, демонстрации японских фильмов в режиме нон-стоп, они смогут также увидеть уникальный перфоманс двух блестящих артистов - короля андеграунда, музыканта Кэидзи Хаино и танцора буто Такетеру Кудо. Буто - самый загадочный японский танец, исполнители которого пытаются вжиться в духи растений, камней, животных... На клубных вечеринках выступят японские ди-джеи, в том числе ветеран клубной жизни unc TK.

В Ночной версии также состоится гала-концерт победителей конкурса школьных и студенческих оркестров с участием группы "Ранетки".

В холле будут расположены стенды многих известных японских компаний. Например, CANON предложит гостям, одетым в красочные костюмы, сфотографироваться и получить собственный постер, напечатанный на широкоформатном принтере. Стилисты салонов красоты Ash будут делать гостям прически и макияж в стиле японской молодежной моды. А на стенде Capcom и 1-С Софтклаб пройдет двухдневный турнир по игре Streeт Fighter х Tekken.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте http://j-fest.org

Справки: Секретариат фестиваля info@j-artrainbow.com Тел. 721-7972

19 ноября (СБ) в 16:15 состоится пресс-брифинг

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