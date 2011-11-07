Девушка из Венесуэлы победила на конкурсе красоты «Мисс мира-2011»

Представительница Венесуэлы Ивиан Лунасол Саркос Кольменарес стала победительницей конкурса красоты «Мисс мира-2011». Титул присужден ей сегодня на красочной церемонии в Лондоне в зале «Ёрлс-корт-2».



Объявление результатов конкурса красоты, в финале которого За престижную награду боролись 113 девушек. Но корону лучшей получила лишь одна. 20-летняя королева красоты из Венесуэлы получит возможность в течение года выполнять обязанности самой красивой девушки на Земле.



Первая красавица нашей планета Ивиан - дипломированный специалист по работе с кадрами. Она работает в венесуэльсульской телекомпании.

В прямом эфире сразу 150 стран мира увидели улыбку и слезы радости победительницы «Мисс мира-2011».



Второе место жюри присудило претендентке с Филиппин, третье — из Пуэрто-Рико. в финальную часть пробились и девушки из Южной Кореи, Англии, Шотландии и ЮАР.



Москвичка Наталья Гантимурова - первая российская красавица, представляющая нашу страну, не добралась до финала.