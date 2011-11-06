"Шорт-лист" литературной премии "Русский Букер десятилетия" объявлен в Москве. За награду за лучший роман на русском языке будут бороться произведения, опубликованные в 2001-2010 годах: Александра Чудакова "Ложится мгла на старые ступени..." (2001), Людмилы Улицкой "Даниэль Штайн, переводчик" (2007), Романа Сенчина "Елтышевы" (2009), Захара Прилепина "Санькя" (2006) и Олега Павлова "Карагандинские девятины, или Повесть последних дней" (2002).

Учредители литературной премии приняли решение собрать всех членов жюри за прошедшее десятилетие, чтобы они заново проголосовали и выбрали лучшие произведения из 60 книг тех авторов, которые в течение десяти лет проходили в "шорт-лист".

В голосовании приняло участие 33 члена жюри. Они назвали 42 романа, из которых и отобрана пятерка финалистов. Имя лауреата премии "Русский Букер десятилетия" будет определено 1 декабря.