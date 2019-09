Цена немецкой педантичности: уборщица музея нанесла ущерб шедевру на $1,1 млн

В музее Дортмунда в Германии сотрудница клининговой компании по усердию протёрла инсталляцию скульптора Мартина Киппенберга, застрахованную на $1,1 млн и нанесла арт-объекту непоправимый ущерб.

Уборщица в музее Ostwall смыла грязь с работы одного из самых известных современных скульпторов в Германии Мартина Киппенбергера, умершего в 1997 г., под названием "Когда начинает капать с потолка" (“When It Starts Dripping From the Ceiling”).

Женщина решила, что краска на произведении искусства является грязным пятном и тщательно затерла ее до блеска, передаёт BBC.

Художник создал башню из деревянных планок, под которой разместил корыто с тонким слоем краски, представляющей собой высохшую дождевую воду.

Представитель галереи, в которой скульптура находилась на правах аренды, сказал, что шедевр восстановить теперь невозможно.