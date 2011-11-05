В Британии очередь на престол растёт: супруга принца Уильяма, похоже, беременна

Британия обсуждает слухи о возможном пополнении в семье принца Уильяма на основании того, что герцогиня Кембриджская отказалась попробовать арахисовую пасту на складе продовольствия ЮНИСЕФ в Дании.

Известно, что беременным женщинам следует остерегаться потребления в пищу арахиса и продуктов, произведенных из него, чтобы избежать возможного появления аллергии на эту пищу у будущих малышей.

Принимавшие участие в визите кронпринц Дании Фредерик, его супруга кронпринцесса Мари и принц Уильям молча съели свои порции. Во время еды супруга принца Уильяма одарила мужа "понимающим взглядом", сайт газеты Daily Mai, сообщет bfm.ru. Представители Букингемского дворца через неофициальные источники сообщили изданию, что никакой аллергии на арахис у герцогини Кембриджской нет.

Напомним, герцог и герцогиня Уильям и Кэтрин связали себя узами брака 29 апреля этого года.

В конце октября были одобрены изменения в правилах наследования британского трона. Таким образом, третьим в очереди на британский престол после принца Уэльского Чарльза и герцога Кембриджского Уильяма может стать первый ребенок Уильяма и его супруги Кэтрин, независимо от пола.