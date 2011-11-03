В ЦВЗ Санкт-Петербурга «Манеж» открылась выставка Ильи Глазунова

В последний раз картины Ильи Сергеевича Глазунова выставлялись в его родном городе 11 лет назад. Сегодня днем, в ожидании открытия выставки, очередь из поклонников его таланта выстроилась от главного входа «Манежа» вдоль всего его здания по Конногвардейскому бульвару.

Встреча с живописью и графикой Глазунова, чье имя известно во всем мире, для петербуржцев всегда большая радость. Тем более, что город на Неве – родной город художника, здесь он родился, отсюда в блокадную зиму его вывезли по «Дороге жизни» после смерти родителей от голода, сюда он вернулся в 1944 году, поступил в художественную школу, затем окончил институт имени Репина. И уже в 1957 году его первая персональная выставка получила оглушительный успех и широкий резонанс в мировой прессе. Мир узнал и признал русского художника Глазунова.

Сегодня петербуржцы увидели как уже хорошо известные работы мастера, так и новые картины. В ХХI веке Илья Сергеевич, а ему в прошлом году исполнилось 80 лет, создал около 50 новых произведений, многие из которых сегодня впервые увидели петербуржцы.

А встречает гостей выставки монументальное полотно «Раскулачивание», над которым художник работал четыре года и завершил его в канун своего 80-летия. В композиции, объединившей более ста фигур, оживает наполненная драматизмом картина уничтожения крестьянства в 30- годах.









О его творчестве можно говорить как о глобальном явлении в масштабе и познесоветской, и сегодняшней России, его картины по сей день вызывают живой интерес критиков искусства и простых зрителей. В своих произведениях Глазунов предстает, прежде всего, как величайший мыслитель, знаток мировой и русской культуры, единственный из ныне живущих художников мастер исторической картины. Всемирно известные монументальные полотна стали вершинами его философского осмысления процессов отечественной истории.









Именно об этом говорил на открытии выставки и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, тепло и очень по-дружески приветствовавший художника. На этот раз церемония открытия выставки была неожиданно короткой, без долгих речей официальных лиц. Илья Сергеевич настоял на том, чтобы в первый день работы выставки двери «Манежа» были бы открыты для петербуржцев совершенно бесплатно.

Несмотря на возраст Илья Сергеевич по-прежнему моложав и, как всегда, исполнен жизненной энергией . На вопрос корреспондента АН о ближайших планах, Глазунов весело ответил : « У меня их великое множество !»