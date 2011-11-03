Да здравствует виолончель!

В Москве прошел уникальный фестиваль, который был посвящен виолончели.

Огромное количество фестивалей проходит сейчас в Москве: музыкальные, художественные, театральные, кинофестивали… В этом калейдоскопе культурных событий каждый зритель находит проект себе по душе.Так, например, только среди музыкальных фестивалей и конкурсов существует множество специальных направлений: фестивали современной музыки, конкурс пианистов, конкурс вокалистов, скрипачей, фестиваль этнической музыки, фестиваль джаза или, к примеру, фестиваль, посвященный виолончели.

На первый взгляд может показаться, что этот фестиваль вызывает интерес только у профессионалов – виолончелистов. Но это не так! Фестиваль VIVACELLO третий раз с большим успехом прошедший в Москве и собрал слушателей всех возрастов и специальностей, чем подтвердил свою значимость и популярность среди публики.

Столь устойчивый интерес к фестивалю стал возможен благодаря оригинальному творческому подходу Арт-директора проекта Бориса Андрианова и слаженной работы организаторов Музыкального праздника – “Русского концертного агентства” и культурно-благотворительного фонда U-Art: Ты и искусство.

Без сомнения, фестиваль VIVACELLO открывает перед слушателями новые горизонты музыкального искусства, кроме того, он также необходим и для воспитания вкуса слушателя, Так, недавно прошедший III международный виолончельный фестиваль VIVACELLO, был посвящен великим виолончелистам прошлого. Постоянный участник форума, маэстро Юрий Башмет, характеризуя этот форум, подчеркнул: «Конечно, такие фестивали очень нужны и важны. Они, кроме того, что несут людям радость от встречи с искусством, обладают еще и широкой просветительской функцией. В данном случае – это приобщение к виолончельной музыке. А ведь это не так просто – показать особенно непосвященной публике один музыкальный инструмент не только в разных ансамблях, но и в разных жанрах, в том числе и в современных, причем сделать это оригинально, со вкусом, со знанием дела!»

В программе фестиваля прозвучали две мировые премьеры: Элегия для виолончели и струнных греческого композитора Вангелиса и «Последняя Колыбельная» Антона Жерарда. В фестивале принимали участие Юрий Башмет и Камерный оркестр Солисты Москвы, Камерный Оркестр Музыка Вива, а также виолончелисты Стивен Иссерлис, Борис Андрианов, Клаудио Бохоркес, Александр Бузлов, Денис Шаповалов, кларнетист Мишель Летиек и пианистка Катя Сканави.

Отмечая важность проведения такого фестиваля Ивета и Тамаз Манашеровы, учредители культурно-благотворительного фонда U- Art: Ты и искусство, отметили: «Рано или поздно такой фестиваль как VIVACELLO непременно должен был возникнуть. Нас привлекла идея Бориса Андрианова тем, что она с одной стороны уникальна, оригинальна, но с другой — совершенно естественно вытекает из контекста русской музыкальной культуры. Россия имеет свои непревзойденные виолончельные традиции, которые в первую очередь связаны с именем Мстислава Ростроповича, Даниила Шафрана, и достойно, широко представить их на международном уровне, дать возможность жителям Москвы почувствовать себя в центре музыкальной жизни — идея, лежащая на поверхности, скорее даже необходимость.

К сожалению, сегодня выживают только те проекты, которые себя окупают — но рыночные условия неприемлемы в сфере культуры. В конечном счете они приводят к колоссальному снижению уровня культурных событий. Вкус зрителя нужно воспитывать, а не потакать ему. Культурным проектам необходима поддержка бизнеса, который может сместить акценты в этом процессе.

Должны появляться мероприятия, способные привлечь зрителя, еще только начинающего двигаться по направлению к классике, к вершинам того, что человечество достигло. Для нас фестиваль интересен тем, что дает возможность открыть для себя этот удивительный инструмент очень многим зрителям, увидеть виолончель в самых разных форматах. Фестиваль актуальный во многом благодаря идеям Бориса Андрианова, которому удается делать классическую музыку открытой для широкого слушателя».