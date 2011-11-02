Снежный человек - Йети станет артистом кино

Жителей Кузбасса, где якобы найдены следы Йети, приглашают снять кинофильм о снежном человеке.

В Кемеровской области стартовал конкурс любительских видеороликов «Йети-Синема», сообщили в Кузбасскино.



В конкурсе, который проводит местная кинокомпания, могут принять участие индивидуальные и групповые авторские работы. Видеоролик о снежном человеке может быть снят цифровой видеокамерой, фотоаппаратом или мобильным телефоном, временной формат — не более 5 минут. Победителей конкурса фильмов и Йети ждут ценные призы.

Как пишут кемеровские СМИ, любительские фильмы о Йети должны нести позитивное настроение. Авторам кино предлагается рассказать, каким они видят снежного человека.

Аргументы.ру писали, что свежие следы снежного человека - Йети - обнаружили охотники в районе поселка Эльбез в Таштагольском районе Кемеровской области.