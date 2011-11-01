Сегодня после года реставрации открылся театр Эстрады имени Аркадия Райкина

На Большой Конюшенной улице Санкт-Петербурга - праздник. После года реставрационных работ сегодня здесь открылся театр Эстрады имени Аркадия Райкина. В обновленном театре состоялось по-театральному бурное открытие.

Именитые гости, слова поздравлений и приветствий, подарки, дружеские рукопожатия, а главное – искренняя радость и гостей и хозяев, ибо момента этого ждали давно и совпал он с только что минувшим столетием со дня рождения великого артиста, чье имя носит этот театр.

Самое главное, что изменилось в обновленном театре Эстрады - это сцена. Прежде здесь была невозможна смена декораций по ходу спектакля. Теперь она легко трансформируется. Строители справились с поставленной перед ними задачей и сегодня зал-трансформер может принимать зрителей и в формате «кабаре» и в формате подиума. Что же касается гримерки знаменитого сатирика, то в ходе реконструкции ее постарались изменить весьма незначительно.

Для демонстрации уникальных возможностей сцены сегодня вечером придумали праздничное представление, где нашлось место и старому доброму роялю Игоря Скляра, и байкам от Максима Галкина, и танцам, и песням, и футуристическому неоновому человеку.

Юрий Гальцев, худрук театра, рассказал, что на обновленной сцене выступать будут преимущественно неизвестные, но очень талантливые артисты.