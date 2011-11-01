В запасниках Новочеркасского музея случайно обнаружили картину Николая Ге "Распятие", которой, по оценкам специалистов, более ста лет. Сейчас с полотном работают искусствоведы Третьяковской галереи.

Об этой картине в Третьяковке узнали случайно, обнаружив в архиве художника Чернышева письмо директора Музея истории донского казачества от 1961 года, где говорится, что в музее с 20-х годов хранится картина "Распятие" Николая Ге. К письму была приложена маленькая черно-белая фотография. Искусствовед Татьяна Карпова связалась с новочеркасскими коллегами с просьбой прислать макрофотографии деталей картины, подписи, оборотной стороны холста и рамы, полагая, что, возможно, обнаружилась та самая картина, о которой художник писал Льву Николаевичу Толстому.

Работа исследователей над "Распятием" продолжится и в Москве, где будет проведена рентгенография полотна.