Микки Рурк удостоился высшей голливудской почести на Аллее славы

Микки Рурк удостоился почетной Голливудской почести: Рурк оставил свои отпечатки ладоней и обуви в цементе перед известным Китайским театром. Отметим, что в Голливуде данная процедура котируется выше именной звезды на Аллее славы.

На Аллее славы уже имеются отпечатки знаменитостей, в частности, Элизабет Тейлор, Аль Пачино, Шона Коннери, Майкла Дугласа, Тома Хэнкса, Арнольда Шварценеггера, Уилла Смита, Джонни Деппа и многих других.

59-летний Рурк явился на торжество вместе с актерами Люком Эвансом и Фридой Пинто, с которыми снялся в приключенческой эпопее "Война богов: Бессмертные" (Immortals).