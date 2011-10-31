Минкульт не согласно с критикой реставрации Большого со стороны Цискаридзе

Министр культуры Александр Авдеев прокомментировал критику реставрационных работ Большого театра известным артистом балета Николаем Цискаридзе.

По словам Авдеева, Николай напутал, ничего пластмассового там нет . «Весь декор зала сделан так, как этого требует современная акустика - специальное дерево, специальное резонансное папье-маше», - заявил глава Минкульта.

Напомним, артист Цискаридзе сказал, что не ожидал столь плачевных итогов работы стоимостью в 21 миллиард рублей. «Вместо старинной лепнины - пластмасса или папье-маше, наклеенные на клей ПВА, исчезли бронзовые дверные ручки, а в новых репетиционных залах нельзя поднять балерину, потому что она будет биться головой о потолок», - заявил Цискаридзе, которого на открытие главной сцены Большого театра 28 октября не позвали, передает Радио «Культура». А на утверждения артиста балета о низких потолках в репетиционном зале, Авдеев , ответил, что «жалоб ни от одной балерины не слышал». В своем интервью накануне открытия Большого театра, Николай Цискаридзе выразил уверенность, что говорить об успешности проведенной реконструкции — неправильно. По его словам, ничего нет замечательного и в гримуборных, в них даже нет окон.

Открытие Большого театра состоялось 28 октября. Президент РФ Дмитий Медведев опроверг слухи, что билеты в этот театр будут стоить баснословно.