Медведев вручил государственные награды выдающимся деятелям культуры и искусств

В Екатерининском зале Кремля президент России Дмитрий Медведев в понедельник в преддверии Дня народного единства вручил государственные награды и присвоил почётные звания выдающимся деятелям культуры и искусства.

В числе награжденных орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени были оперная певица Галина Вишневская, балерина и хореограф Майя Плисецкая, а также рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Кроме того, целой плеяде мастеров искусства были присвоены почетные звания "Народный артист России" и "Народный художник России".

Говоря о наградах и почетных званиях, Медведев отметил, что еще 20 лет назад ему казалось, что "часть государственных отметок уйдет в прошлое, канет в лету вместе с судьбой нашей общей страны, которая тогда называлась Советский Союз".

"Но этого не произошло. И, наверное, это абсолютно правильно. Во-первых, потому что страна осталась, и остались люди, ее составляющие. Осталась история, осталась слава", - отметил президент, сообщает пресс-служба Кремля.

Пианист Денис Мацуев, удостоенный звания "Народный артист России", отметил, что такое звание ко многому обязывает.

"Хочу рассказать анекдот, который придумали ребята из молодежного оркестра: "Вор-карманник выходит с концерта Мацуева и говорит: "Боже мой, какие руки, какие пальцы! А такой ерундой занимается". Вот поэтому я этой ерундой буду продолжать дальше заниматься", - пообещал артист.