Эдгард Запашный вошел в Книгу рекордов Гиннеса

В Книгу рекордов Гиннеса вошел известный дрессировщик Эдгард Запашный с акробатическим трюком "Акробаты на лошадях".

"Трюк из номера "Акробаты на лошадях" (колонна из трех человек, которые поднимаются друг другу на плечи, на двух скачущих лошадях) я готовил полтора года. Мы подали все необходимые для фиксирования в Книге рекордов Гиннеса документы и вот спустя два месяца получили утвердительный ответ и поздравления. Скоро получим и сертификат", - рассказал Запашный.

Уникальность трюка состоит в том, что Эдгард во время его исполнения не использует никаких подвязок к лошадям: его ноги не закреплены на двух скачущих лошадях. А, между тем, суммарный вес двух артисток "Цирка братьев Запашных", которые стоят на плечах Запашного, составляет 110 килограммов.

Ранее, в 2006 году в Книге рекордов Гиннеса также был зафиксирован акробатический трюк: Аскольд Запашный верхом на льве совершил почти трехметровый прыжок с одного колеса двухметровой высоты на другое.