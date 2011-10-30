Алла Пугачева верит в существование НЛО, пришельцев и инопланетян

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева верит во все сверхъестественные вещи: в существование НЛО, снежного человека, пришельцев, инопланетян. Алла Борисовна поделилась, что поверила в них в раннем детстве.

По словам Пугачевой, во время грозы на даче через окно веранды в дом влетела шаровая молния. Маленькая Аллочка не знала тогда, что это такое. Странный шар летал по комнате. Бабушка пугачевой кричала им с братом, чтобы они не двигались. Будущая артистка сидела на кроватке. шаровая молния зависла возле нее. По мнению Аллы Пугачевой, этот шар что-то «внедрил» в нее. С того момента она чувствует себя не простым человеком, и верит во все сверхъестественное.

Примадонна пытается доказать своему лучшему другу Максиму Галкинку, что инопланетный разум – это реальность. Алла Борисовна не исключает, что когда-то встреча с ним должна произойти, пишет Собеседник. Тогда Пугачева накроет стол. Они в компании с пришельцами выпьют чайку или чего-нибудь покрепче, поговорят «за жизнь». По мнению певицы, инопланетяне – тоже люди.