В Большом зале Дома кино простились с Сергеем Говорухиным
29 октября 2011, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве состоялась церемония прощания с кинорежиссером Сергеем Говорухиным. Прощание прошло без официальных речей. Отец Сергея, Станислав Сергеевич Говорухин, распорядился не устраивать официоза.
Прощание с Говорухиным прошло в Большом зале Дома кино, передает Интерфакс. Проститься с режиссером пришли певец Иосиф Кобзон, скульптор Зураб Церетели, актер Сергей Шакуров, представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Также проститься с Говорухиным пришли министр культуры РФ Александр Авдеев, актрисы Светлана Светличная и Чулпан Хаматова.