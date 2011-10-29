В Большом зале Дома кино простились с Сергеем Говорухиным

В Москве состоялась церемония прощания с кинорежиссером Сергеем Говорухиным. Прощание прошло без официальных речей. Отец Сергея, Станислав Сергеевич Говорухин, распорядился не устраивать официоза.



Прощание с Говорухиным прошло в Большом зале Дома кино, передает Интерфакс. Проститься с режиссером пришли певец Иосиф Кобзон, скульптор Зураб Церетели, актер Сергей Шакуров, представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Также проститься с Говорухиным пришли министр культуры РФ Александр Авдеев, актрисы Светлана Светличная и Чулпан Хаматова.