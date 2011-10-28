Медведев: ГАБТ - один из наших самых великих национальных брендов (ВИДЕО)

В Москве в пятницу на церемонии открытия Большого театра после 6-летней реконструкции Дмитрий Медведев поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте, назвав театр одним из величайших сокровищ России.

Глава государства назвал этот день очень счастливым для нашей страны.

"Ннаша страна, конечно, очень большая, но в то же время количество объединяющих всех символов, национальных сокровищ, того, что называется национальными брендами, очень ограничено, и Большой – это как раз и есть один из наших самых великих национальных брендов," - заявил президент.

Медведев напомнил, что был в ГАБТе месяц назад и убедился, что "всё сделано по последнему слову техники, театральной техники, по последнему слову подходов к такого рода сложным сооружениям. Уверен, что в этом смысле театр будет безукоризненным. Но самое главное, чтобы в нём остался дух Большого театра".

"Наша страна всегда находила деньги для того, чтобы Большой был в таком правильном состоянии. Это произошло и 150 лет назад, случилось и сейчас. И я абсолютно уверен, что всё, что сделано, будет ещё долгие годы служить поколениям наших граждан, всем, кто любит Большой театр, и вдохновлять их на новые чудеса, которые они всегда столь блистательно делали," - отметил Дмитрий Медведев.

В программу гала-концерта, посвященного возрождению исторической сцены, вошли исключительно произведения русской классической музыки. На сцену выйдут артисты Большого театра - Светлана Захарова, Наталья Осипова, Мария Александрова, Нина Капцова, Иван Васильев, а также Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, Натали Дессей, Виолетта Урман.

Первая премьера сезона на главной сцене Большого театра состоится уже 2 ноября. Это будет новая постановка оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила".