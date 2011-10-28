После шестилетней реконструкции в Москве открывается Большой театр (ВИДЕО)

В Москве в пятницу вечером проходит торжественная церемония открытия Большого театра после шестилетней реконструкции, это главное культурное событие не только для России, но и для всей мировой культуры.



В обновленное здание Большого театра на торжественную церемонию открытия исторической сцены приехали многочисленные гости.



В грандиозном гала-концерте примет участие вся труппа театра, а также приглашенные звезды мировой оперы. В программу гала-концерта вошли только произведения русской классической музыки. В этот вечер на сцену Большого выйдут артисты театра: Светлана Захарова, Наталья Осипова, Мария Александрова, Нина Капцова, Иван Васильев. Сегодня вечером на исторической сцене будут петь Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, Натали Дессей, Виолетта Урман. А перед началом церемонии открытия исторической сцены главного театра страны выступит президент России Дмитрий Медведев.



В ходе масштабных работ площадь театра увеличилась вдвое и теперь она превышает 70 тысяч квадратных метров. Театральным интерьерам вернули исторический вид времен императора Николая Второго, улучшили акустику залов. Эту масштабную реконструкцию Большой театр ждал целых 115 лет, передают Вести.ру.