4 ноября в камерном зале Московской филармонии состоится закрытая кинопремьера фильма «НОТА» режиссера Олега Дормана (автор и режиссер документального фильма-монолога «Подстрочник», рассказывающего о судьбе Лилианы Лунгиной).

Новый фильм Олега Дормана «Нота» рассказывает о жизни и творчестве Рудольфа Баршая, величайшей личности российской культуры, создателя знаменитого Московского камерного оркестра (первого камерного оркестра в Советском Союзе), до сих пор по привычке называемого «баршаевским». Слагаемыми беспрецедентного успеха его коллектива стали фантастическая работа дирижера с оркестром (о его требовательности к себе и музыкантам ходили легенды), профессионализм самих оркестрантов. Этот коллектив получил настолько мощный заряд «баршаевского» мастерства, что в течение многих десятилетий, даже после отъезда самого маэстро на Запад, оставался высшим образцом стиля и исполнительской легендой. Именно в качестве основателя и многолетнего главы Московского камерного оркестра Рудольф Баршай снискал мировую славу выдающегося дирижёра.

В начале ноября 2010 года Рудольф Баршай умер в своем доме в Швейцарии, где провел целых три десятилетия жизни. В последний раз он появился в России в 2007 году, после этого его жизнь и творческие свершения выпали из поля зрения многочисленных российских поклонников, не имевших практически никакой информации о своем кумире. Между тем в последние годы мастер был без остатка погружен в работу над реконструкцией Десятой симфонии Густава Малера, которую он закончил и записал на пластинку в 2004 году. А дело всей его жизни — инструментовка и окончание «Искусства фуги» Иоганна Себастьяна Баха — завершено лишь в 2010 году.

Специальным событием мемориальных дней станет закрытая премьера документального фильма «Нота», снятого режиссером Олегом Дорманом в последние месяцы жизни Рудольфа Баршая. Премьера фильма «Нота» состоится на телеканале «Культура».

5 ноября Московская филармония, на базе которой возник когда-то «баршаевский оркестр», проводит концерт памяти Рудольфа Баршая в Концертном зале имени П.И.Чайковского. В этот вечер Государственный камерный оркестра России под управлением Алексея Уткина соберет на сцене друзей и близких велткого маэстро. Это французский скрипач и режиссер Бруно Монсенжон (автор известных документальных фильмов, посвященных Д.Ойстраху, С.Рихтеру и Г.Гульду), швейцарская певица Ивонн Нэф и британский баритон сэр Томас Аллен, виолончелист Михаил Уткин и украинский скрипач Валерий Соколов, пианист Никита Мндоянц и Арт-группа «Хор Турецкого», которую возглавляет племянник Рудольфа Баршая — Михаил Турецкий.