В Одессе появится памятник Владимиру Высоцкому

В Одессе появится памятник актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому. Соответствующее решение приняли депутаты местного городского совета. Памятник будет установлен при поддержке горсовета и на частные средства.



Памятник Владимиру Высоцкому установят перед зданием Одесской киностудии на Французском бульваре. Проекты будут приниматься в течении трех месяцев. Открытие памятника намечено на 24 июля 2012 года, накануне 32-й годовщины смерти актера, передает ИТАР-ТАСС.