Музей Пушкина откроет экспозицию на станции метро

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина откроет первую экспозицию в подземке. Экспозиция будет расположена на станции «Волхонка», строительство которой закончится в 2015-2016 годах.



Об этом сообщил главный архитектор института «Метрогипротранс» Николай Шумаков. «Это была инициатива музея, которая была нами горячо поддержана»,- цитирует Шумакова ИТАР-ТАСС. По словам архитектора, уже ведется проектирование станции. «На утверждение архитектуры выходим с начала следующего года и одновременно начинается строительство. На него отводится года три-четыре, в эти сроки станция и появится», - рассказал Николай Шумаков.