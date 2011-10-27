Сергея Говорухина похоронят 29 октября

Прощание с режиссером-документалистом Сергеем Говорухиным, скончавшимся 27 октября на 51-м году жизни, состоится в Доме кино. Режиссера похоронят 29 октября. Об этом сообщил его отец, кинорежиссер Станислав Говорухин.



Место захоронения пока точно неизвестно. "Скорее всего, это будет Троекуровское кладбище", - цитирует Станислава Говорухина РИА Новости. Сергей Говорухин работал руководителем кинокомпании "Послесловие", был председателем фонда ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов "Рокада". Говорухин является режиссером таких фильмов, как "Прокляты и забыты", "Сочинение на уходящую тему", "Никто, кроме нас", "Земля людей".