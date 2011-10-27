Творчеством Бориса Акунина заинтересовались правоохранительные органы

Известный писатель Григорий Чхартишвили, издающий свои книги под псевдонимом Борис Акунин, сообщил, что его произведениями заинтересовались правоохранительные органы.

В своем блоге на LiveJournal Акунин написал, что следственный комитет начал проверку романа «Весь мир театр» на предмет наличия в нем признаков экстремизма.

По словам писателя, ему прислали копию повестки из издательства «Захаров», выпустившего последний роман о приключениях Эраста Фандорина, в которой директора издательства Ирину Богат просят явиться для дачи объяснений в Пресненский отдел столичного управления Следственного комитета. Причиной для вызова на беседу в СК стало заявление некоего Воеводина А.М., усмотревшего в романе Акунина «высказывания экстремистского характера».