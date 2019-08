В Варшаве увидят российское кино

Пятый юбилейный Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей» (www.sputnikfestiwal.pl) пройдет с 17 по 27 ноября 2011 года в Варшаве. Фестиваль является частью масштабной программы польско-российского сотрудничества в области кинематографии, и, несмотря на свой молодой возраст, получил признание в Европе, как самый крупный заграничный Фестиваль российских фильмов. «Спутник» и аналогичный Фестиваль польских фильмов «Висла», проходящий ежегодно в апреле в Москве и других городах России, позволяют эффективно развивать сотрудничество двух стран в области кинематографии и культуры.

Любителям авторского кино, уже традиционно, будет предложена конкурсная секция, представляющая лучшие артхаусные картины российских режиссеров последних двух лет. Зрители познакомятся с такими картинами, как: «Охотник» Бакура Бакурадзе, «В субботу» Александра Миндадзе, «Кочегар» Алексея Балабанова, «Бедуин» Игоря Волошина, «Портрет в сумерках» Ангелины Никоновой, «Долина роз» Дмитрия Черкасова, «Дом ветра» Вячеслава Злотопольского, «Сибирь. Монамур» Славы Росса.

В секции «Калейдоскоп нового кино» будут представлены фильмы, которые показывают жанровое разнообразие российского кино – «Два дня» Авдотьи Смирновой, «Бабло» Константина Буслова, «Упражнения в прекрасном» Виктора Шамирова, «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова, «Бездельники» Андрея Зайцева и другие.

Уже второй раз авторская секция Андрея Плахова «Варшавская эйфория» предоставит киноманам уникальную возможность увидеть современные фильмы, снятые в соседних с Россией странах, некогда входивших в состав СССР.

В связи с 50-летием со дня первого полёта человека в космос, мы хотим показать нашим зрителям космическое измерение российской кинематографии. Мы представим классику российской фантастики, а также фильмы, которые показывают реакцию общества на первые успехи в космосе, с участием космонавтов Мирослава Гермашевского, Юрия Батурина. В секции будут, в частности, показаны фильмы «Дорога к звёздам» Павла Клушанцева, «Солярис» Андрея Тарковского, «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего, «Аэлита» Якова Протазанова, «Через тернии к звёздам», а также документальный фильм о Мирославе Гермашевском под названием «Вес невесомости». Одним из центральных событий, проводимых в рамках секции, будет дискуссия в открывшемся недавно планетарии Центра науки им. Коперника с участием польских и российских космонавтов – Мирослава Гермашевского, Юрия Батурина в сопровождении фильма о завоевании космоса.

Особое место на 5-м выпуске займет новая секция «Москва, я тебя люблю!», цель которой - найти выраженные в фильмах, музыке, живописи и фотографиях общие элементы и различия в жизни столиц двух государств. В рамках секции «Москва, я тебя люблю!» зрители смогут посмотреть фильмы «Москва» Александра Зельдовича, «Москва» Бакура Бакурадзе, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии и фильм, который дал название секции, «Москва, я тебя люблю!» - фильм состоящий из восемнадцати этюдов восемнадцати режиссеров. В рамках секции «Москва, я тебя люблю!» мы представим фотовыставку «Современная Москва» в кинотеатре «Кинотека» и фотографии старой Москвы в «Фотопластиконе» в центре Варшавы.

Новостью 5-ого выпуска Фестиваля будет секция «Эротика в Российском Кино». Это новая тематическая секция, проводимая в сотрудничестве с варшавским Музеем эротики, в которой будут представлены фильмы, содержащие эротические мотивы, такие как «Маленькая Вера» Василия Пичуля, «Про уродов и людей» Алексея Балабанова, «Зависть богов» Владимира Меньшова, «Над тёмной водой» Дмитрия Месхиева, «Третья Мещанская» Абрама Роома, «Прорва» Ивана Дыховичного, «Анкор, ещё анкор!» Петра Тодоровского, «Тело» Никиты Хубова, «Осень» Андрея Смирнова», «Сорок первый» Григория Чухрая и другие. Куратором секции является президент Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен.

Планируются ретроспективные показы фильмов одного из наиболее известных российских режиссеров - Андрея Кончаловского. Зрители 5-го выпуска Фестиваля смогут увидеть следующие картины режиссера: «Щелкунчик», «Глянец», «Дом дураков», «Курочка Ряба» и «Ближний круг» «Сибириада», «Дядя Ваня», «Дворянское гнездо», «История Аси Клячиной» и «Первый учитель».

Особенно польские зрители ждут ретроспективу творчества Михаила Калика. Выдающийся режиссёр и автор девяти полнометражных фильмов был несколько раз арестован за антисоветскую деятельность, а его фильмы были подвергнуты цензуре и перемонтированы. В 70-х годах он был вынужден эмигрировать в Израиль, где проживает до сегодняшнего дня. Зрители Фестиваля смогут посмотреть почти неизвестные в Польше фильмы Михаила Калика, такие как «Человек идёт за солнцем», «До свидания, мальчики!», «Любить», «Цена». Секцию курирует продюсер Сергей Сыч.

The Best of SPUTNIK – это секция, в которой мы представит лучшие фильмы, показываемые на предыдущих четырёх выпусках Фестиваля, такие как «Полторы комнаты», «Я», «Волчок», «Дикое поле», «Палата №6», «Стиляги», «Возвращение», «Похороните меня за плинтусом».

Фестиваль не забыл также про своих маленьких зрителей, для которых подготовлена специальная развлекательная программа в рамках секции «Малый Спутник». В этом году ребятишки отправятся в увлекательное путешествие с отважным «Алёшей», познакомятся с «Золушкой», подружатся с «Иваном и коньком-горбунком», вместе с Алисой откроют Тайну третьей планеты.

Кроме кинематографической программы, Фестиваль порадует публику концертом группы «Самохин бэнд», а также многочисленными тематическими фотовыставками, лекциями и мастер-классами.