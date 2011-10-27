Сегодня утром скончался режиссер-документалист Сергей Говорухин

В Москве сегодня утром скончался кинорежиссер Сергей Говорухин. Он умер в одной из московских клиник.

О смерти Сергея Говорухина передал Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах.

В пятницу, 21 октября, появились сообщения, что сын известного российского кино режиссера Станислава Говорухина находится в коме в очень тяжелом состоянии.

Сергей Говорухин 18 октября попал в Первую градскую больницу Москвы. У него было сильное кровоизлияние в мозг, после чего он с инсультом был госпитализирован.



Сергей Говорухин 1 сентября отметил 50-летний юбилей.

Режиссер специализировался на документальных картинах. Первой его работой стала картина "Прокляты и забыты" в 1997 году, последней - "Земля людей" (2011).



В 1995 году Говорухин попал под обстрел в Грозном, когда возвращался со съемок. Пуля попала режиссеру в ногу, которую пришлось ампутировать.



Говорухин являлся членом Совета при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.