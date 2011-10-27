Знаменитый саксофонист Игорь Бутман отмечает юбилей (ВИДЕО)

Знаменитый саксофонист, классик российского джаза, продюсер, телеведущий Игорь Бутман отмечает юбилей. Музыканту 27 октября исполняется 50 лет. По словам Игоря Бутмана, для него главный подарок - вновь сыграть для своих слушателей.



В день своего 50-летия Бутман устраивает грандиозный концерт в Государственном Кремлевском дворце.

В гала концерте в честь юбилейного дня рождения джазового саксофониста примут участие знаменитая американская певица Натали Коул, трубачи Уинтон Марсалис и Рэнди Брекер, барабанщик Билли Кобэм и контрабасист Крисчен Макбрайд. Среди российских участников концерта заявлены Лариса Долина, Сергей Мазаев и скрипач Давид Голощекин. Все музыканты будут выступать в сопровождении Джаз-оркестра Игоря Бутмана.