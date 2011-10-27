В Москве на 92-м году жизни скончался режиссер Ярополк Лапшин, известный по культовым советским фильмам "Угрюм-река", "Приваловские миллионы", "Демидовы". Ярополк Лапшин ушел из жизни в среду, 26 октября, в 22:50 мск.

Режиссер умер от тяжелой болезни.

Ярополк Лапшин окончил ВГИК. В Свердловск (так называли в годы СССР Екатеринбург) его направили по распределению. На местной киностудии Ярополк Лапшин проработал более 50 лет своей жизни. В картинах режиссера снимались многие известные актеры, в том числе Олег Ефремов, Леонид Куравлев, Евгений Миронов, Евгений Евстигнеев, Ия Саввина.

О дате и месте похорон Ярополка Лапшина пока не сообщается.