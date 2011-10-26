28 октября открывается Большой театр

28 октября 2011 года состоится торжественное открытие Основной сцены Большого театра. Откроет главную театральную площадку страны ГАЛА-КОНЦЕРТ, посвященный истории самого здания театра.

Вся программа будет основана исключительно на произведениях русской классической музыки. В этот вечер на сцене выступят артисты Большого театра и приглашенные звезды: Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, Анжела Георгиу, Натали Дессей, Виолетта Урмана. Режиссер концерта – Дмитрий Черняков. За дирижерским пультом – главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Василий Синайский.

Генеральным партнером торжественного концерта-открытия основной сцены станет Группа «Сумма». Компания поддержит также все творческие проекты театра на Исторической сцене в первой половине 236 сезона: При поддержке Группы «Сумма» к открытию исторического здания готовится выпуск фотоальбома Большого театра (при участии мировых «звезд» фотоискусства – Петера Линдберга и Жозефа Юфера) и создание документального фильма о реконструкции и реставрации.

Трансляция церемонии открытия пройдет в прямом эфире ведущих российских и зарубежных телеканалов, а также будет демонстрироваться в 600 зарубежных кинотеатрах.