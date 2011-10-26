Сын Элтона Джона увидит Москву!

64-летний композитор и его 49-летний партнер Дэвид Ферниш, недавно ставшие родителями, не упускают возможность показать сыну мир! Закари, которому нет еще и года, успел побывать на Гавайях, в Венеции, Сен-Тропе и Киеве. В ноябре звездная чета привезет сына в российскую столицу.

Многие помнят начало эпопеи с усыновлением. Элтон Джон и его супруг хотели усыновить 2 украинских мальчиков, но суровые законы Украины, не признающие однополых браков, не позволили это сделать. В декабре 2010 Элтон и Дэвид наконец-то стали отцами. В католическое рождество от суррогатной матери из Калифорнии родился сын, которого они назвали Закари Джексон Левон Ферниш-Джон.

Элтон Джон неразлучен со своим малышом и везде берет его с собой! «Мой сын, разумеется, ни в чем не будет нуждаться, - заявил Элтон Джон,- но у него не будет ничего лишнего. Я понимаю, что при моем теперешнем состоянии это будет сделать очень трудно, так как мне будет постоянно хотеться побаловать его, но я планирую растить Закари в реальном мире, чтобы он с детства и на всю жизнь понял настоящую стоимость вещей. Но в то же время мы хотим дать ему то беззаботное, невинное время, полное любви и свободы от всяческих забот".

Пока известный всему миру папа будет выступать для российской публики в Крокус Сити Холле, второй папа прогуляется с сыном по Красной Площади. На этом визит юного путешественника в Москву закончится. Фанатам Элтона Джона остается надеется что это будет не последняя поездка звездной семьи в Россию! Сэра Элтон Джон очень любят и всегда ждут в России и не исключено, что еще не раз приедет с концертом в Москву!