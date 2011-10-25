Баку в преддверии форума и Евровидения

Встреча со столицей

В преддверии российско-азербайджанского гуманитарного форума группа российских журналистов была приглашена в Баку. Как оказалось, все мы были в Баку впервые, и нам очень хотелось узнать как можно больше о республике и столице, ведь информации об Азербайджане в российской прессе и ТВ крайне мало и в сознании большинства россиян азербайджанец в России - это таксист или торговец. Пока мы летели в самолете, то вспомнили про патриарха и секс символа советской эстрады Муслима Магомаева (которому накануне в Москве открыли памятник), великолепного композитора Полада Бюль Бюль Оглы, олигархов, которые штурмуют рейтинги Forbes. Вспомнили также про конкурс Евровидение, который в 2012 году благодаря победе дуэта из Азербайджана пройдет в мае в Баку.

Вот с такими разными эмоциями мы очутились в Баку, где нас встретили радушно и тепло.

Самое яркое впечатление - открытие города. Многие мои знакомые, которые когда-то давно были в столице Азербайджана, называли мне одну достопримечательность – Девичью башню и потом как–то загадочно задумывались и больше ничего не могли вспомнить. Поэтому, как только мы оказались в городе, мы решили действовать как в старушке-Европе, и стали искать информацию о достопримечательностях города в гостинице. Но оказалось, что в гостинице нет такой информации, нет журналов, да и карта центра была такая, будто мы находимся в уездном городишке, а не столице республики. А жаль, ведь именно в гостинице нас бы смогли сориентировать куда пойти и что посмотреть.

Конечно, представители принимающей нас стороны с готовностью предложили показать нам город, и эта первая вечерняя прогулка по городу впечатлила. Баку не просто строится и развивается, а все более приобретает черты европейского города, при этом, не теряя, своего национального колорита. Причем строят не просто небоскребы. Так в центре города построен комплекс небоскребов, объединенный общей идеей– образ огня. Ведь зачастую Баку так и называют – «город огня» из-за богатых здесь месторождений природного газа, и как доказательство - совсем недалеко в пригороде находится Янардак (Огненная гора), из которой круглосуточно, еще со времен средневековья, наружу выходит огонь. Впечатление производит неизгладимое!!!









Архитектурный колорит во всем

Отдельно хочется сказать особо об архитектуре. Здесь ее не просто чтут, а берегут свои архитектурные и градостроительные традиции, а все потому что всегда помнят что «Азербайджан - светское мусульманское государство» и здесь замечательно сосуществуют вместе как светская так и религиозная культура.. Также как и современная архитектура, которая тоже здесь представлена именем и творением мегазвезды современный западной архитектуры Заха Хадид. Стиль ее творений – соединение Запада и Востока, сближение несоединимого. Все это очень ярко воплотилось в здании Центра Гейдара Алиева, который еще только достраивается, и, открывшись в ближайшее время, скорее всего станет новой визитной карточкой города

Другой визиткой столицы может стать бакинская 15-ти километровая набережная, реконструкция которой закончится к 2012 году. Это довольно амбициозный проект, часть которого осуществилась уже сегодня - значительный участок набережной полностью реконструирован. Причем, его не просто «одели» в мрамор и гранит, украсили парковыми скульптурами, «мексиканским» уголком. Нет! Весь этот участок набережной приобрел стильный ландшафтный дизайн, гармонично совмещенный с морским побережьем. на своей набережной они сохранили старую нефтяную башню, реставрировали ее, украсили, придав ей вид арт-объекта..

Размышляя на тему культурных связей между Россией и Азербайджаном, хочется верить, что теперь, после того всеобщего «обвала 90-х годов», отношения между нашими странами будут год от года только крепнуть и развиваться и что кроме перекрестных «недель культур», наберут силу постоянные обменные гастроли театральных коллективов, регулярные кино- и театральные фестивали, масштабные выставки и все то, что так объединяло наши народы в советском прошлом. Ведь культурный обмен обогащает каждый народ. Об этом и не только мы поговорили с ректором Бакинской консерватории Фархадом Бадалбейли.









О культурных связях с Россией

«Мне кажется – заметил ректор Бакинской консерватории, - мы не теряем связи с российскими музыкантами, артистами, и я вообще думаю, что особенно в последнее время, мы стали довольно близки с Россией. Что же касается именно музыкального искусства, - эти связи прослеживаются довольно четко. Так, например, на прошедшем недавно известном международном музыкальном фестивале в знаменитом азербайджанском городе Габала, в качестве приглашенного коллектива выступал симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством всемирно известного русского альтиста и дирижера Юрия Башмета. Также на фестивале выступали и знаменитые солисты – представители общепризнанной «российской школы»: пианисты Денис Мацуев, Борис Березовский, скрипачка Алена Баева….»

Фархад Бадалбейли признался нам, что и сам оттачивал свое мастерство в аспирантуре государственной Московской консерватории им. П.И.Чайковского в классе знаменитой пианистки Беллы Михайловны Давидович. «Думаю, надо и дальше стремится к сохранению тех культурных связей, коими всегда славились отношения между Россией и Азербайджаном», - отметил глава Бакинской консерватории.

Сегодня Бакинская консерватория активно принимает участие в музыкальной молодежной академии стран СНГ, которая ежегодно проходит в Минске под патронажем Юрия Башмета. Фархад Бадалбейли отметил: «Ежегодно мы направляем на занятия Академии стран СНГ студентов нашей консерватории, и более того, наш известный пианист, художественный руководитель Бакинской филармонии Мурад Адыгезал-заде, регулярно дает мастер-классы в рамках проведения этой Академии. Да что говорить! Во времена СССР культурные связи между Россией и Азербайджаном были очень прочны. Ведь в России до сих пор помнят и любят творчество знаменитых азербаджанских артистов композиторов, исполнителей. Таких, например, как Узеир Гаджибеков, Полад Бюль-Бюль Оглы, Кара Караев, Муслим Магомаев…»

Так в Азербайджане всегда с любовью и интересом относились к творчеству российских артистов. Как рассказал нам ректор, «в далеком 1972 году знаменитой Людмиле Зыкиной было присвоено звание Народной артистки Азербайджанской ССР! В 1972 году Гейдар Алиев, бывший тогда Первым секретарём ЦК КП Азербайджана, поздравил известную певицу с этим званием».

Стал ли русский иностранным?

В последнее время сильно возросло внимание к русскому языку как таковому. Самые читаемые газеты – русские, русскоязычные, в книжных магазинах появилось огромное количество литературы на русском языке, в том числе - очень много книг, изданных в Москве. Во всех школах есть предмет русского языка. Объем изучения его может быть разным – так, в школе русского сектора русский язык изучается как родной, на нем и предметы проводятся, тогда как в школах азербайджанского сектора русский язык изучается как иностранный. Но он все равно изучается! И отношение к русскому языку изменилось кардинально, он перестал быть иностранным языком. Русским язык стал языком партнерства, языком дружбы! И ярким доказательством этого стали частные русскоязычные детские садики в городе Баку, куда с удовольствием отдают своих детей не только русские, но и азербайджанцы…

Это отрадно, что столица Азербайджана сегодня живет активной культурной и политической жизнью. Так что, приехав сюда в 2012 году на Евровидение, многие гости будут приятно удивлены чудесному преображению Баку - этого необычного солнечного города огня!