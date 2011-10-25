Легендарная оперная певица Галина Вишневская отмечает юбилей (ВИДЕО)

Легендарная оперная певица Галина Вишневская отмечает юбилей. Знаменитые российские и зарубежные коллеги поздравят с 85-летием Галину Вишневскую гала-концертом "Вишневская, Vivat!".

Вся жизнь певицы посвящена сцене. На протяжении десятилетий Галина Вишневская блистала в самых известных театрах мира, ей посвящала стихи Ахматова, а Шостакович - музыку. В Большой театр на ее спектакли попасть было невозможно. Но в жизни Вишневской были и блокада, и годы эмиграции вместе с Мстиславом Ростроповичем.

Однако Галина Павловна признается, что довольна жизнью и творческой карьерой. Напомним, юбилей певица отпразднует под звуки знаменитых арий, украшавших ее репертуар: - в зале имени Чайковского состоится концерт - "Виват, Вишневская!". В честь дня рождения певицы с музыкальными поздравлениями на сцену выйдут Ирина Богачева, Лариса Дядькова, Маквала Касрашвили, Бадри Маисурадзе, Сергей Мурзаев, Владимир Огновенко, а также Тамар Ивери из Австрии, украинка Людмила Монастырская и итальянец Карло Гуэльфи. Вместе с артистами выступят Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Московский государственный камерный хор Минина во главе с Гинтарасом Ринкявичусом. Режиссер-постановщик концерта Дмитрий Бертман.

Галина Вишневская, вопреки традиционной постановке юбилейных концертов, когда именинник сидит на сцене, принимет поздравления из зала, передает РИА Новости. В Москву ко дню рождения певицы приехали ее дочери и внуки, которые живут не в России.

Подарком к юбилею певицы стало новое издание ее книги "Галина. История жизни", выпущенное в свет издательством "Никея".

Галина Павловна Вишневская (Иванова), родилась в Ленинграде 25 октября 1926 года. Ее воспитывала бабушка. Вишневская перенесла Ленинградскую блокаду, а в 16 лет уже служила в частях ПВО. Это были, по словам Галины Павловны, такие страшные годы жизни, что не хочется вспоминать. В 1944 году она поступила в Ленинградский областной театр оперетты. С 1951 по 1952 год, уйдя из театра оперетты, певица брала уроки пения у Гариной. В 1952 году Галина Вишневская приняла участие в конкурсе в стажерскую группу Большого театра. Она была принята, несмотря на отсутствие консерваторского образования. Певица стала ведущей солисткой Большого, на сцене которого исполнила более чем 30 партий. В 1955 году вышла замуж за знаменитого впоследствии виолончелиста Мстислава Ростроповича. Они были знакомы всего четыре дня. Встречу с Ростроповичем и знакомство с Шостаковичем Галина Вишневская считает двумя основными событиями в своей жизни.