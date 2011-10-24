3 миллиарда рублей на ремонт БДТ имени Товстоногова

Сегодня в Санкт-Петербурге был объявлен конкурс на реставрацию Большого драматического театра. Из федерального бюджета на эти цели будет потрачено почти 3 миллиарда рублей - это в два раза больше, чем предполагалось ранее.

Напоминаем, здание театра на набережной Фонтанки уже давно находится в аварийном состоянии.

Подрядчика, который займется восстановлением БДТ, выберут через месяц. Реставрация должна занять два года. Предполагается, что в 2013 году театр, наконец, сможет переехать обратно из здания на Каменном острове, где сейчас расположена малая сцена БДТ.

В ходе реставрации театра предстоит восстановить историческую роспись под мрамор в ложах, а лепнину покрыть сусальным золотом. Кроме того, будет полностью заменено сценическое оборудование. В расширенных подвальных помещениях разместится техническое оборудование.