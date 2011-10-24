В Москве под звук там-тама прошёл фестиваль африканской культуры Zamunda

В Москве в концертном зале "Оркестрион" прошел первый фестиваль культуры африканских народов Zamunda. Красочный праздник познакомил столичных жителей с нравами, обычаями и культурно-историческим наследием континента.

Организаторы поставили целью Фестиваля в том, чтобы представить российской аудитории как традиционную, так и современную Африку. Среди представляемых стран – более 30 африканских государств.

Москвичей буквально покорила Afromania - шоу африканских барабанщиков и живая музыка .

По окончании парадных мероприятий была устроена вечеринка для зрителей и участников.