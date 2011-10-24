Петербург вспоминает Аркадия Райкина

Сегодня, в день 100-летия со дня рождения выдающегося артиста Аркадия Райкина, в Санкт-Петербурге вспоминают его с особым чувством. С городом на Неве артист был связан шесть десятилетий !

Райкин родился в Риге, но именно в Ленинграде, куда переехала его семья, он поступает в Институт сценических искусств, начинает карьеру в Новом театре, сейчас это театр Ленсовета, а через год оставляет труппу и уходит на эстраду. И с тех пор каждый его выход на сцену проходит с нарастающим успехом. Райкин высмеивал со сцены такие проблемы советского общества, о которых другие боялись даже намекнуть.

С городом на Неве артист был связан шесть десятилетий - с 1922 по 1982 год, вплоть до своего вынужденного отъезда в Москву, вызванного негативным отношением к нему местного партийного руководства. Но к Райкину хорошо относился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, присвоивший ему звание Героя Социалистического Труда.

Память об Аркадии Райкине увековечена в Петербурге мемориальной доской на Каменноостровском проспекте, 17, где он жил тридцать лет. Его имя занесено в "Золотую книгу Санкт-Петербурга".

К юбилею любимого актера, на телеканале "100 ТВ" сегодня начался показ восьмисерийного документального проекта, посвященного памяти легендарного артиста "Весь Райкин": "Райкин как явление".

Райкинские торжества пройдут в Петербурге в ноябре. В обновленном к его юбилею Театре эстрады, которым он руководил долгие годы, выступит Московский театр "Сатирикон", руководимый Константином Райкиным. Его творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения отца, пройдет здесь 5 ноября.