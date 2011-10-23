Медведев рекомендовал Союзу театральных деятелей поддержать талантливую молодёжь

В Москве проходит съезд Союза театральных деятелей РФ, на котором известные режиссеры и актеры обсуждают важные вопросы сегодняшней жизни российского театра. Главным гостем съезда стал президент России Дмитрий Медведев.

"Сегодня от деятельности СТД зависит не только сохранение богатых традиций классического сценического искусства, но и развитие российского театра в XXI веке. Большая роль в этом отводится поддержке талантливой молодёжи. И вашему съезду предстоит обсудить эти многоплановые, современные задачи. А также принять решения, которые будут способствовать повышению роли организации в культурной жизни страны", - обратился Дмитрий Медведев к участникам съезда.

Союз театральных деятелей РФ - старейший и один из самых крупных творческих союзов России. Почти полтора века прошло с того дня, когда был утвержден устав "Общества взаимного вспоможения русских артистов", предшественника нынешнего Союза театральных деятелей. Первым председателем обновленного Союза в 1986 году стал народный артист СССР Михаил Ульянов, передавший через десять лет свой пост народный артист РФ Александру Калягину.

В воскресенье на съезде СТДРФ Александр Калягин переизбран на своём посту на 5-летний срок.