Калягин намертво сроднился с ролью председателя Союза театральных деятелей РФ

Александр Калягин в воскресенье переизбран на посту председателя Союза театральных деятелей РФ в рамках съезда. Это уже его четвёртый срок в должности. По его словам, за это время он успел сродниться с союзом.

По правилам СТД РФ, для легитимного голосования был необходима вторая кандидатура, какой в зале не нашлось, поэтому заместитель председателя союза Геннадий Смирнов для соблюдения процедуры был вынужден выдвинуть свою кандидатуру.

"Я надеюсь, все сделают правильный выбор, а то мне будет неудобно дальше работать с Калягиным", - обратился к присутствующим Смирнов.

Но делегаты не стали излишне драматизировать ситуацию и практически единодушно выбрали Калягина - 156 делегатов, против 11.

